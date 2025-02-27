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27 лютого 2025, 10:29

У Кропивницькому затримали агента ФСБ, який намагався спалити електропідстанцію

27 лютого 2025, 10:29
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фото: СБУ
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СБУ затримала ще одного агента ФСБ у Кропивницькому. Він готував серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону, щоб знеструмити місцеві військові частини та лікарні

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони. Зловмисник планував підпалити цей енергооб’єкт.

Як встановило розслідування, агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування ворожий поплічник розвідував локації основних енергогенеруючих об’єктів і збирав дані про їхній технічний стан та охорону. Отриману інформацію фігурант відправляв своєму російському куратору для "погодження" підпалу.

Одночасно агент передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику оголосили підозру за держзраду. Він перебуває під вартою.

Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали групу осіб, яких підозрюють у підпалі транспорту та диверсій на "Укрзалізниці".

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