Кто останется без света в последний день зимы: официальное заявление Укрэнерго
В пятницу, 28 февраля, в Украине будут действовать меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Отключения будут действовать в следующие промежутки:
- 05:00 – 10:00;
- 16:00 – 22:00 .
Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", — говорится в сообщении.
Энергетики просят население потреблять электроэнергию бережливо.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" рассказали, как украинская энергосистема держится три года в условиях полномасштабной войны.
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