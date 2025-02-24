Понад 1 500 російських ракет, десятки атак дронами і хоробрі енергетики: в Укренерго розповіли, як енергосистема тримається три роки великої війни
В Укренерго в день третьої річниці повномасштабної війни розповіли, які зміни в енергосистемі стались за цей час. Зокрема, як в умовах війни наші фахівці встановлюють рекорди
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Енергетики в третю річницю початку повномасштабної війни поділились статистикою, як наша енергосистема "живе" цей час. У 2024 році "Укренерго" встановило рекорд: потужний автотрансформатор був перевезений, встановлений і підключений за 21 день. Цікаво, що в країнах ЄС цей процес займав би 3-4 місяці.
"Доки ви читаєте цей пост – тисячі енергетиків виконують свою роботу. Ремонтники відновлюють пошкоджене ворожими обстрілами. А диспетчери – пильно стежать за дотриманням балансу в енергосистемі. Проте, вся ця титанічна праця була б неможливою без наших героїчних захисників, які самовіддано боронять нашу землю від російських окупантів", - написали в Укренерго.
Фахівці поділилися такою статистикою за три роки повномасштабної війни:
- понад 1 500 ракет та понад 1 000 дронів росіяни випустили по наших об'єктах нашої енергосистеми;
- Потужність знищених та пошкоджених трансформаторів в Україні приблизно дорівнює загальній встановленій потужності високовольтної країни, подібно до Чехії;
- Наші енергетики з їхнім досвідом виконують ремонтні роботи в 4-5 разів швидше за європейських колег;
- Під час підготовки до зими Укренерго накопичило запас обладнання, що в 3-5 рази перевищує нормативні вимоги;
- За рік Укренерго замінило стільки трансформаторного обладнання, скільки за 10 років міняє оператор енергосистеми, подібної розміром до польської.