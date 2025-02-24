Ілюстративне фото

В Укренерго в день третьої річниці повномасштабної війни розповіли, які зміни в енергосистемі стались за цей час. Зокрема, як в умовах війни наші фахівці встановлюють рекорди

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Енергетики в третю річницю початку повномасштабної війни поділились статистикою, як наша енергосистема "живе" цей час. У 2024 році "Укренерго" встановило рекорд: потужний автотрансформатор був перевезений, встановлений і підключений за 21 день. Цікаво, що в країнах ЄС цей процес займав би 3-4 місяці.

"Доки ви читаєте цей пост – тисячі енергетиків виконують свою роботу. Ремонтники відновлюють пошкоджене ворожими обстрілами. А диспетчери – пильно стежать за дотриманням балансу в енергосистемі. Проте, вся ця титанічна праця була б неможливою без наших героїчних захисників, які самовіддано боронять нашу землю від російських окупантів", - написали в Укренерго.

Фахівці поділилися такою статистикою за три роки повномасштабної війни: