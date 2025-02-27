В Офісі Омбудсмена розповіли, як реагують на порушення прав людини з боку ТЦК

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людин Дмитро Лубінець запевнив, що він "реагує належним чином"

Про це він написав у Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Щотижня отримую повідомлення про ймовірні порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП. На кожне — завжди реагую належним чином, водночас — не завжди публічно", — зазначив Лубінець.

Омбудсман заявив, що він надсилає листи до обласних ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а в разі необхідності, до інших державних та правоохоронних органів.

"І якщо порушення прав людини підтверджене, вимагаю належної реакції. Наприклад, моя представниця у Харкові Оксана Червякова розбиралася із нещодавнім випадком побиття військовослужбовця ймовірно працівниками ТЦК та СП. Відео облетіло соцмережі. Щоб з'ясувати обставини інциденту, вона направила лист на ОТЦК та СП", — заявив Лубінець.

Омбудсман також навів приклад, коли його представник в Івано-Франківській області Віталій Вербовий відреагував на звернення. Невідомі особи, ймовірно, працівники ТЦК та СП, побили його, посадили до автомобіля й доставили в невідому будівлю в іншому населеному пункті.

"Трапляються випадки, коли працівники ТЦК та СП можуть перешкоджати діяльності моїх представників, як от Юлії Спас на Волині, або ж не допускають адвокатів до потерпілих", — зауважив омбудсман.

Водночас він наголосив, що мобілізація триває. І закликав українців, оновлювати дані та ставата на військовий облік.

Нагадаємо, у Харкові військові зіштовхнули чоловіка з велосипеда та посадили в бус.

Також минулого тижня в Харкові очевидці повідомляли про випадки, коли поліція зупиняє автомобілі, а представники ТЦК забирають чоловіків.

Раніше народний депутат Олександр Бакумов із трибуни Верховної Ради розкритикував дії ТЦК у Харкові.