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27 лютого 2025, 10:43

Посадовці ЗСУ організували корупційну схему у ТЦК Києва та Волині: деталі

27 лютого 2025, 10:43
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фото: ДБР
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Правоохоронці оголосили підозру двом посадовцям командування одного з родів військ ЗСУ, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у одному із ТЦК та СП Києва та одному із ТЦК Волинської області

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

У січні 2025 року підполковник повідомив одному із військовозобов'язаних, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їх "сприяння" він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру "Оберіг". Вартість таких "послуг" становила 4000 доларів. Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримав обумовлену ним суму.

Згодом під час зустрічей з іншими військовозобов'язаними підполковник повідомив, що має інший налагоджений механізм з оновлення військово-облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області та може допомогти зробити це за гроші. Він пояснив, що його керівник, полковник командування, колишній обласний військовий комісар вказаного регіону, та має відповідні зв’язки. Підполковник підкреслив, що "клієнтам" навіть не потрібно їхати до Волинської області. Він запевнив, що самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання "клієнтів" на території області, пройде за них ВЛК, проте вартість таких послуг вже становила 9000 доларів.

У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ, зв’язався із т.в.о. начальника одного із ТЦК та СП Волинської області та попросив посприяти його підлеглому за відповідну грошову винагороду.

За цей час схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали двома частинами 9 та 13 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря.

Посадовцям повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Наразі тривають слідчі дії з метою повідомлення про підозру іншим посадовцям ТЦК Києва та ТЦК Волинської області, які діяли у змові з фігурантами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.

ДБР хабар чиновники затримання ЗСУ ТЦК корупційна схема
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