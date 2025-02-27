В Офисе Омбудсмена рассказали, как реагируют на нарушение прав человека со стороны ТЦК
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человек Дмитрий Лубинец заверил, что он "реагирует должным образом"
Об этом он написал в Telegram-канале, передает RegioNews.
"Еженедельно получаю сообщения о возможных нарушениях прав человека со стороны работников ТЦК и СП. На каждое — всегда реагирую должным образом, в то же время — не всегда публично", — отметил Лубинец.
Омбудсман заявил, что он посылает письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а в случае необходимости, в другие государственные и правоохранительные органы.
"И если нарушение прав человека подтверждено, требую надлежащей реакции. К примеру, моя представительница в Харькове Оксана Червякова разбиралась с недавним случаем избиения военнослужащего, вероятно, работниками ТЦК и СП. Видео облетело соцсети. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, она направила письмо на ОТЦК и СП", - заявил Лубинец.
Омбудсман также привел пример, когда его представитель в Ивано-Франковской области Виталий Вербовой отреагировал на обращение. Неизвестные, вероятно, работники ТЦК и СП, избили его, посадили в автомобиль и доставили в неизвестное здание в другом населенном пункте.
"Случаются случаи, когда работники ТЦК и СП могут препятствовать деятельности моих представителей, как Юлии Спас на Волыни, или же не допускают адвокатов к пострадавшим", — отметил омбудсман.
В то же время он подчеркнул, что мобилизация продолжается. И призвал украинцев обновлять данные и ставата на военный учет.
Напомним, в Харькове военные столкнули мужчину с велосипеда и посадили в бус.
Также на прошлой неделе в Харькове очевидцы сообщали о случаях, когда полиция останавливает автомобили, а представители ТЦК забирают мужчин.
Ранее народный депутат Александр Бакумов с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия ТЦК в Харькове.