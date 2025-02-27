В Офисе Омбудсмена рассказали, как реагируют на нарушение прав человека со стороны ТЦК

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человек Дмитрий Лубинец заверил, что он "реагирует должным образом"

Об этом он написал в Telegram-канале, передает RegioNews.

"Еженедельно получаю сообщения о возможных нарушениях прав человека со стороны работников ТЦК и СП. На каждое — всегда реагирую должным образом, в то же время — не всегда публично", — отметил Лубинец.

Омбудсман заявил, что он посылает письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а в случае необходимости, в другие государственные и правоохранительные органы.

"И если нарушение прав человека подтверждено, требую надлежащей реакции. К примеру, моя представительница в Харькове Оксана Червякова разбиралась с недавним случаем избиения военнослужащего, вероятно, работниками ТЦК и СП. Видео облетело соцсети. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, она направила письмо на ОТЦК и СП", - заявил Лубинец.

Омбудсман также привел пример, когда его представитель в Ивано-Франковской области Виталий Вербовой отреагировал на обращение. Неизвестные, вероятно, работники ТЦК и СП, избили его, посадили в автомобиль и доставили в неизвестное здание в другом населенном пункте.

"Случаются случаи, когда работники ТЦК и СП могут препятствовать деятельности моих представителей, как Юлии Спас на Волыни, или же не допускают адвокатов к пострадавшим", — отметил омбудсман.

В то же время он подчеркнул, что мобилизация продолжается. И призвал украинцев обновлять данные и ставата на военный учет.

Напомним, в Харькове военные столкнули мужчину с велосипеда и посадили в бус.

Также на прошлой неделе в Харькове очевидцы сообщали о случаях, когда полиция останавливает автомобили, а представители ТЦК забирают мужчин.

Ранее народный депутат Александр Бакумов с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия ТЦК в Харькове.