В Івано-Франківському ТЦК відреагували на звинувачення блогера про побиття

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На Прикарпатті керівництво ТЦК та СП відкидає звинувачення блогера Андрія Тимківа про побиття

Як передає RegioNews, про це йдеться на сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки у Фейсбуці.

У відомстві запевняють, що чоловікові запропонували проїхати до 2 відділу Калуського РТЦК та СП для уточнення облікових даних. Чоловік нібито почав погрожувати публічним розголосом у соціальних мережах, заявляючи, що є відомим блогером із великою аудиторією підписників.

"Андрій Т. поводився агресивно, жодної фізичної сили до нього не застосовували", - йдеться у повідомленні.

В ТЦК зазначають, що інформація блогера про те, що військові були у стані алкогольного сп’яніння, є відвертим наклепом та брехнею.

"Подібна поведінка вказує на свідоме ухилення від мобілізаційних обов’язків та намагання використати медійну активність, як засіб уникнення відповідальності", - зауважили у відомстві.

За словами блогера, його затягнули в авто, цілу дорогу погрожували тим, що вивезуть до лісу і вб’ють. Чоловік також заявив, що його били і відбирали особисті речі.

Нагадаємо, у Тернопільській області судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.