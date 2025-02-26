У Кропивницькому чоловік стріляв у працівника ТЦК

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Жителя Кропивницького підозрюють у замаху на вбивство відносно працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Про це Суспільному 26 лютого розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає RegioNews.

Підозрюваним виявився 19-річний місцевий житель. Його вже затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У стрільця вилучили речовий доказ: предмет схожий на пістолет, який направили для проведення експертизи.

За фактом розпочали кримінальне провадження за ст.15 та ч.2 п.8 ст.115 Кримінального кодексу України — Замах на вбивство.

Замах на умисне вбивство може коштувати зловмисникові 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківському ТЦК відреагували на звинувачення блогера про побиття.