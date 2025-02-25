Мобілізація по-харківськи: чоловіка зіштовхнули з велосипеда та посадили в бус

фото: скриншот із відео

У Харкові чоловік у військовій формі штовхнув юнака із велосипеда

Про це свідчить відео з камер спостереження, що потрапило в Мережу, передає RegioNews.

На кадрах можна також побачити, що через кілька секунд до місця інциденту під'їхав автомобіль і гурт чоловіків у військовій формі посадив юнака в бус.

Нагадаємо, минулого тижня в Харкові очевидці повідомляли про випадки, коли поліція зупиняє автомобілі, а представники ТЦК забирають чоловіків.

Раніше народний депутат Олександр Бакумов із трибуни Верховної Ради розкритикував дії ТЦК у Харкові.