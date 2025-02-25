Мобілізація по-харківськи: чоловіка зіштовхнули з велосипеда та посадили в бус
У Харкові чоловік у військовій формі штовхнув юнака із велосипеда
Про це свідчить відео з камер спостереження, що потрапило в Мережу, передає RegioNews.
На кадрах можна також побачити, що через кілька секунд до місця інциденту під'їхав автомобіль і гурт чоловіків у військовій формі посадив юнака в бус.
Нагадаємо, минулого тижня в Харкові очевидці повідомляли про випадки, коли поліція зупиняє автомобілі, а представники ТЦК забирають чоловіків.
Раніше народний депутат Олександр Бакумов із трибуни Верховної Ради розкритикував дії ТЦК у Харкові.
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