"Це фільтрація населення": нардеп розкритикував дії ТЦК у Харкові

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Про це передає RegioNews із посиланням на Facebook нардепа.

"Я розумію, як важливо є виконання мобілізаційних заходів. Це дійсно важливо для підтримки особового складу, для підтримки держави і для того, щоб фронт був стабільний. Але, шановні колеги, те, що відбувається в Харкові, є неприйнятним. Це тотальне блокування вулиць блоками, коли авто навіть не можуть виїхати. Це якась, вибачте мене, фільтрація населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються", – зазначив Бакумов.

Також нардеп заявив, що у Харкові перестав працювати малий та середній бізнес через відсутність належної системи бронювання.

Крім того, Бакумов нагадав і про нещодавній інцидент між працівниками ТЦК та адвокаткою.

"Це неналежні заходи, які вживаються. Побиття співробітниками ТЦК жінки-адвокатки Юлії Палагіної в місті Харків у медичному закладі... Яка не могла надати відповідну правничу допомогу своєму клієнту. Це що за ОЗГ (організована злочинна група, – ред.)?" – заявив він.

Бакумов закликав Генштаб, Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ поставити "адекватне завдання по виконанню мобілізаційних планів" та взяти ситуацію під контроль.

Нагадаємо, наприкінці у Харківської області провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.