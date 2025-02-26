У 2025 році ЗСУ знищили понад 500 російських танків і 1125 ББМ, — Сирський

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Від початку 2025 року Сили оборони знищили понад 500 танків і більше 1 100 бойових броньованих машин російської окупаційної армії

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують боротьбу за незалежність України.

"Лише з початку року нашими воїнами було знешкоджено 510 танків і 1125 бойових броньованих машин ворога. Дякую за відвагу та стійкість!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.

Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 868 тисяч росіян.

Також повідомлялося, що за три роки повномасштабної війни Росії проти України військові Повітряних сил збили понад 26 тисяч засобів нападу ворога.