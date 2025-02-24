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24 лютого 2025, 09:00

Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 868 тисяч росіян, — Генштаб

24 лютого 2025, 09:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 868 тисяч військових. Протягом минулої доби, 23 лютого, Сили оборони України знищили 1 050 російських загарбників і понад 40 артсистем ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 868 230 (+1 050) осіб,
  • танків ‒ 10 177 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 157 (+6) од,
  • артилерійських систем – 23 626 (+44) од,
  • РСЗВ – 1 299 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1 081 од,
  • літаків – 370 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26 645 (+217) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 064 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 444 (+110) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3757 од.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".

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