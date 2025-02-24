Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 868 тисяч росіян, — Генштаб
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 868 тисяч військових. Протягом минулої доби, 23 лютого, Сили оборони України знищили 1 050 російських загарбників і понад 40 артсистем ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 868 230 (+1 050) осіб,
- танків ‒ 10 177 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 157 (+6) од,
- артилерійських систем – 23 626 (+44) од,
- РСЗВ – 1 299 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1 081 од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26 645 (+217) од,
- крилаті ракети ‒ 3 064 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 444 (+110) од,
- спеціальної техніки ‒ 3757 од.
Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
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