У Повітряних силах підбили результати своєї роботи за три роки: скільки ворожих цілей знищено
За три роки повномасштабної війни Росії проти України військові Повітряних сил збили понад 26 тисяч засобів нападу ворога
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загалом із 24 лютого 2022 року, у взаємодії із Силами оборони України, збито 26 525 засобів повітряного нападу противника:
- 370 – літаків;
- 331 – гелікоптер;
- 40 – ракет "Кинджал";
- 95 – балістичних ракет;
- 550 – крилатих ракет "Калібр";
- 95 – крилатих ракет "Іскандер-К";
- 1801 – крилатих ракет Х-101/Х-55см/Х-555;
- 460 – керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 25 – ракет інших типів;
- 14286 – ударних БпЛА типу "Shahed";
- 6 900 – розвідувальних БпЛА.
Також зазначається, що протягом трьох років тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 20 000 літаковильотів: близько 10 000 — на вогневе ураження противника та більше 12 000 на винищувальне авіаційне прикриттяж.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 24 лютого 2025 року загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 868 тисяч військових.