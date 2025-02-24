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24 лютого 2025, 09:55

У Повітряних силах підбили результати своєї роботи за три роки: скільки ворожих цілей знищено

24 лютого 2025, 09:55
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За три роки повномасштабної війни Росії проти України військові Повітряних сил збили понад 26 тисяч засобів нападу ворога

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом із 24 лютого 2022 року, у взаємодії із Силами оборони України, збито 26 525 засобів повітряного нападу противника:

- 370 – літаків;
- 331 – гелікоптер;
- 40 – ракет "Кинджал";
- 95 – балістичних ракет;
- 550 – крилатих ракет "Калібр";
- 95 – крилатих ракет "Іскандер-К";
- 1801 – крилатих ракет Х-101/Х-55см/Х-555;
- 460 – керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 25 – ракет інших типів;
- 14286 – ударних БпЛА типу "Shahed";
- 6 900 – розвідувальних БпЛА.

Також зазначається, що протягом трьох років тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 20 000 літаковильотів: близько 10 000 — на вогневе ураження противника та більше 12 000 на винищувальне авіаційне прикриттяж.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 24 лютого 2025 року загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 868 тисяч військових.

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