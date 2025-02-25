На відновлення України знадобиться $524 мільярди, – звіт СБ

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На відновлення України упродовж наступного десятиліття необхідно 524 млрд доларів. Це на 38 млрд доларів більше за попередні оцінки

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль із посиланням на новий звіт Світового банку, передає RegioNews.

Як відзначив глава уряду, держава вже визначила основні принципи відбудови. Ідеться про принцип build back better, принципи безпечності, енергоефективності, безбар'єрності та інклюзивності.

"Але головний принцип — відбудова має відбуватися вже зараз. Від цього залежить якість життя мільйонів людей, перспективи повернення українців з-за кордону, створення точок зростання, що рухатимуть нашу економіку вперед", — наголосив Шмигаль.

У звіті вже зараз визначено 348 пріоритетних проєктів на загальну суму 17 млрд доларів.

"З них на 127 проєктів ми вже частково або повністю маємо фінансування на 7 млрд доларів", — сказав прем'єр-міністр.

Раніше ми повідомляли, що загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд.

Найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика.

Нагадаємо, на думку економіста та футуролога Андрія Длігача, Росія не заплатить за своє вторгнення до України. Санкції з неї будуть зніматися і ніхто не буде вимагати навіть репарацій від неї.