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Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

"Сьогодні 24 лютого виповнюється три роки від початку широкомасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Це був новий етап війни за Незалежність, яку росія розв'язала проти нашої країни в ці ж лютневі дні 11 років тому", — зазначив головнокомандувач.

Він нагадав, що світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога.

"Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон", — каже Сирський.

За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем. І

"Маю честь бути Головнокомандувачем таких воїнів у такий час. Моя щира подяка громадянам України, які підтримують Сили оборони пожертвою чи волонтерською діяльністю. Ми спільно з вами доводимо всьому світу, що таке українська єдність. І те, що головний союзник українського народу — це його Збройні Сили", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.



Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.