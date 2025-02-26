В 2025 году ВСУ уничтожили более 500 российских танков и 1125 ББМ, — Сырский

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С начала 2025 г. Силы обороны уничтожили более 500 танков и более 1 100 боевых бронированных машин российской оккупационной армии

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он отметил, что Силы обороны продолжают борьбу за независимость Украины.

"Только с начала года нашими воинами было обезврежено 510 танков и 1125 боевых бронированных машин врага. Спасибо за отвагу и стойкость!", - говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины вернули более 50% территории, оккупированной россиянами после 24 февраля 2022 года, провели ряд эффективных оборонных, а также наступательных операций.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 868 тысяч россиян.

Также сообщалось, что за три года полномасштабной войны России против Украины военные Воздушных сил сбили более 26 тысяч средств нападения противника.