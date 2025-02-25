У Житомирській області внаслідок російської атаки постраждали жінка і двоє дітей

фото: Віталій Бунечко

На Житомирщині під час масованої атаки РФ було пошкоджено домогосподарство. Є постраждалі

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Сьогодні під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.

Внаслідок події жінку, яка постраждала було госпіталізовано, також в лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох та семи років.

Нагадаємо, 25 лютого росіяни атакували Україну дронами і ракетами. По всій території України була оголошена повітряна тривога.