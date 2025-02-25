У Житомирській області внаслідок російської атаки постраждали жінка і двоє дітей
На Житомирщині під час масованої атаки РФ було пошкоджено домогосподарство. Є постраждалі
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Сьогодні під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.
Внаслідок події жінку, яка постраждала було госпіталізовано, також в лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох та семи років.
Нагадаємо, 25 лютого росіяни атакували Україну дронами і ракетами. По всій території України була оголошена повітряна тривога.
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