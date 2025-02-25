Россияне запустили по Украине 213 БпЛА и семь ракет: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 февраля российские захватчики запустили по Украине семь крылатых ракет Х-101 и 213 беспилотников разного типа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие шести крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 9 областях.

Еще 79 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий (обычно это происходит под влиянием РЭБ).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.

Напомним, в ночь на 25 февраля оккупанты также атаковали беспилотниками Сумы. Зафиксировано попадание двух БПЛА по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие.