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25 февраля 2025, 12:32

Россияне запустили по Украине 213 БпЛА и семь ракет: как отработала ПВО

25 февраля 2025, 12:32
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 25 февраля российские захватчики запустили по Украине семь крылатых ракет Х-101 и 213 беспилотников разного типа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие шести крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 9 областях.

Еще 79 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий (обычно это происходит под влиянием РЭБ).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.

Напомним, в ночь на 25 февраля оккупанты также атаковали беспилотниками Сумы. Зафиксировано попадание двух БПЛА по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие.

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