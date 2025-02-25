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25 лютого 2025, 07:58

Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині: постраждав чоловік

25 лютого 2025, 07:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині, є постраждалий

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Після опівночі російські окупанти обстріляли Антонівку. Постраждав 56-річний чоловік", - зазначив він.

За словами Мрочко, постраждалий отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення.

У момент ворожого удару потерпілий був у приміщенні. Наразі чоловік під наглядом медиків.

Нагадаємо, російські загарбники ввечері 24 лютого обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Раніше ми повідомляли, в ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання двох БпЛА по цивільній інфраструктурі в Сумах. На Київщині російські дрони пошкодили будинки.

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