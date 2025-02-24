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24 лютого 2025, 19:54

Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену третій річниці вторгнення РФ

24 лютого 2025, 19:54
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фото: НБУ
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Національний банк відкарбував нову пам'ятну монету "Тримаймо стрій!" до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає RegioNews.

Монета присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках протистояння, та єднанню всіх українців на шляху до справедливої Перемоги.

"Ми назвали нову монету "Тримаймо стрій!” – цей заклик зрозумілий і відгукується в серці кожного українця. Війна триває, боротьба триває. Сотні тисяч героїв та героїнь стоять на захисті України – не без страху, проте з гідністю, на яку мало хто в світі здатний. Кожен, хто має сили, підтримує їх у тилу. Це – наш усвідомлений вибір, непростий, але єдино можливий", – наголосив Голова Нацбанку Андрій Пишний.

На аверсі пам'ятної монети "Тримаймо стрій!" зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

На реверсі монети продовжено тематику аверсу – зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ. За спинами воїнів – надійний тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги.

Пам'ятна монета "Тримаймо стрій!" має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Нагадаємо, в столиці до роковин повномасштабного вторгнення відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам.

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