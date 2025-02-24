За три роки поліція зафіксувала понад 140 тисяч злочинів РФ

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Поліція за три роки повномасштабного вторгнення російської армії зафіксувала понад 140 тисяч фактів злочинів РФ проти українців

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, передає RegioNews.

"За цими страшними цифрами – смерті людей та дітей, звірські катування наших українців", – каже НПУ.

За його словами, поліцейські евакуюють населення з прифронтових територій, доставляють гуманітарну допомогу, розбирають завали після прильотів, надають домедичну допомогу.

Так, зусиллями "Білих янголів" від початку повномасштабного вторгнення врятовано майже 10 000 людей із найгарячіших точок, понад тисяча з яких – це діти. Доставлено до лікарень понад 500 важкопоранених і хворих, перевезено понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

За цей час фахівці вибухотехнічної служби Національної поліції очистили від ворожого залізяччя понад 42 тисячі гектарів української землі. Зокрема знищили понад 148 тисяч вибухонебезпечних предметів та 18,5 тонн вибухових речовин.

Як відомо, 24 лютого 2025 року - треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, в українській столиці за три роки повномасштабної російсько-української війни загинули 210 цивільних, серед них 11 дітей.