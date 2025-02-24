16:53  24 февраля
Украина вернула из России более тысячи депортированных детей
16:45  24 февраля
В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ
16:58  24 февраля
В Киеве и области обнаружили обломки российских беспилотников
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 19:54

Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную третьей годовщине вторжения РФ

24 февраля 2025, 19:54
Читайте також українською мовою
фото: НБУ
Читайте також
українською мовою

Национальный банк отчеканил новую памятную монету "Держим строй!" к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Монета посвящена несокрушимости украинских военных, самоотверженно защищающих Родину на всех самых горячих участках противостояния, и единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

"Мы назвали новую монету "Держим строй!" - Этот призыв понятен и отзывается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается. шный.

На аверсе памятной монеты "Держим строй!" изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед сражением, готовность к защите родной земли. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

На реверсе монеты продолжена тематика аверса – изображены воины, которые уверенно идут в наступление. За спинами воинов – надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и доначат ради общей победы.

Памятная монета "Держим строй!" имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Напомним, в столице к годовщине полномасштабного вторжения открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам.

Украина война победа Нацбанк украинские военные памятная монета
Россия не заплатит за свое вторжение в Украину, - Длигач
24 февраля 2025, 18:22
Стало известно, сколько памятников культуры повредили россияне за три года полномасштабной войны
24 февраля 2025, 16:25
За три года полиция зафиксировала более 140 тысяч преступлений РФ
24 февраля 2025, 14:39
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
ДТП в Житомирской области: пьяная водительница травмировала велосипедистку
24 февраля 2025, 20:37
Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" об окончании войны в Украине
24 февраля 2025, 19:42
На Закарпатье и Львовщине погибли люди из-за пожаров
24 февраля 2025, 19:38
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон, есть пострадавшие
24 февраля 2025, 19:31
В Винницкой области военного приговорили к 5 годам за второй побег из армии
24 февраля 2025, 19:08
Более 1500 российских ракет, десятки атак дронами и храбрые энергетики: в Укрэнерго рассказали, как энергосистема держится три года великой войны
24 февраля 2025, 18:47
В Сумах россияне атаковали гражданское авто, скончался 62-летний водитель
24 февраля 2025, 18:46
Россияне обстреляли Славянск на Донетчине: есть погибший
24 февраля 2025, 18:26
Украина может стать членом Евросоюза в течение 5 следующих лет
24 февраля 2025, 18:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »