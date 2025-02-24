фото: НБУ

Национальный банк отчеканил новую памятную монету "Держим строй!" к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Монета посвящена несокрушимости украинских военных, самоотверженно защищающих Родину на всех самых горячих участках противостояния, и единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

"Мы назвали новую монету "Держим строй!" - Этот призыв понятен и отзывается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается. шный.

На аверсе памятной монеты "Держим строй!" изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед сражением, готовность к защите родной земли. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

На реверсе монеты продолжена тематика аверса – изображены воины, которые уверенно идут в наступление. За спинами воинов – надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и доначат ради общей победы.

Памятная монета "Держим строй!" имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Напомним, в столице к годовщине полномасштабного вторжения открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам.