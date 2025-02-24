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24 лютого 2025, 18:22

Росія не заплатить за своє вторгнення до України, - Длігач

24 лютого 2025, 18:22
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фото: Реєстр збитків для України
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Росія не заплатить за своє вторгнення до України: санкції з неї будуть зніматися і ніхто не буде вимагати навіть репарацій від неї

Таку дуку в інтерв'ю RegioNews висловив економіст та футуролог Андрій Длігач.

"У чинних розкладах, що є, Росія нічого не заплатить за те, що вона зробила в Україні. Більше того, вона отримає часткове зняття санкцій та навіть отримає обладнання для видобутку нафти та газу, адже вони втратили до нього доступ через санкції, а тому втрачається ефективність видобутку", — каже Длігач.

За його словами, Росія навіть отримає якісь запрошення на певні зустрічі, зокрема, і в США. Тому Україні потрібно до цього готуватися і виходити з інфантильної позиції, що США нам щось зобов'язані.

"Ні, вони не зобов'язані. Якщо ми не можемо їм щось дати, то вони не зобов'язані нам. Навіть Євросоюз нам нічого не зобов'язаний. Те, що ЄС підтримує Україну і президент Франції Емманюель Макрон зараз стає лідером Старого світу в опорі російській агресії — це позитивно, але це не зобов'язання Заходу по відношенню до України. Немає такого зобов'язання. Це лише їхня особиста ініціатива", — наголосив економіст.

Україна має ставати не тільки формально демократичною країною, а по факту зрозумілою і своєю для демократичного світу. Наприклад, давати більше можливостей інвесторам, вирішувати проблеми у відношенні з нашими найближчими союзниками такими, як та ж Польща.

Як відомо, загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд.

Найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика.

Нагадаємо, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали.

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