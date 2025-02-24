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24 лютого 2025, 16:25

Стало відомо, скільки пам’яток культури пошкодили росіяни за три роки повномасштабної війни

24 лютого 2025, 16:25
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фото: ілюстративне
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В Україні від початку повномасштабної війни російські загарбники зруйнували та пошкодили 1390 пам’яток культурної спадщини та 2205 об’єктів культурної інфраструктури

Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"За інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні складає 1390 об’єктів. З них національного значення - 136, місцевого - 1164, щойно виявлених - 90", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 регіонах та Києві, зокрема: у Харківській області — 325, Херсонській — 269, Донецькій — 164, Одеській — 158, Київській області та м. Києві — 98, Чернігівській — 65, Запорізькій — 63, Львівській — 60, Дніпропетровській — 49, Миколаївській — 47, Сумській — 33, Луганській — 32, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — по 4, Кіровоградській — 2, Черкаській — 1.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській областях.

Нагадаємо, в Києві від початку повномасштабної війни загинули понад 200 цивільних.

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