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24 февраля 2025, 18:22

Россия не заплатит за свое вторжение в Украину, - Длигач

24 февраля 2025, 18:22
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Россия не заплатит за свое вторжение в Украину: санкции с нее будут сниматься и никто не потребует даже репараций от нее

Такое мнение в интервью RegioNews выразил экономист и футуролог Андрей Длигач.

"В нынешних раскладах Россия ничего не заплатит за то, что она сделала в Украине. Более того, она получит частичное снятие санкций и даже получит оборудование для добычи нефти и газа, ведь они потеряли к нему доступ из-за санкций, а потому теряется эффективность добычи", — говорит Длигач.

По его словам, Россия даже получит какие-либо приглашения на определенные встречи, в том числе и в США. Поэтому Украине нужно к этому готовиться и исходить из инфантильной позиции, что США нам что-то обязаны.

"Нет, они не обязаны. Если мы не можем им что-то дать, то они не обязаны нам. Даже Евросоюз нам ничего не обязан. То, что ЕС поддерживает Украину и президент Франции Эмманюэль Макрон сейчас становится лидером Старого света в сопротивлении российской агрессии — это положительно, но это не обязательство Запада по отношению к Украине. Нет такого обязательства. Это только их личная инициатива", - подчеркнул экономист.

Украина должна становиться не только формально демократической страной, но по факту понятной и своей для демократического мира. Например, давать больше возможностей инвесторам, решать проблемы в отношении наших ближайших союзников таких, как та же Польша.

Как известно, общая сумма прямого ущерба , нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд.

Наибольшие потери понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует - стратег и футуролог Андрей Длигач

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