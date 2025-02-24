Спільники РФ у війні, можуть заробити гроші, але ніколи не здобудуть повагу, – Зеленський

фото: скриншот із відео пресконференції

Після трьох років від початку повномасштабного російського вторгнення, Україна продовжує боротьбу за мир та незалежність

Про це глава держави зазначив сьогодні під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", передає RegioNews.

"Україна жива, бореться. І в нашої держави друзів у світі більше, ніж будь-коли. Ніхто у світі не вірить російській брехні про нашу державу, наших людей. І навіть ті, хто, на жаль, став спільником Росії у війні, хто бреше разом з нею. Усі вони розуміють кого і в чому вони підтримують. Вони можуть зробити різні кроки, вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах із Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу", – заявив Зеленський.

За його словами, Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод із партнерами. На їх основі треба створити систему гарантій безпеки для миру в Україні та всій Європі.

Нагадаємо, до Києва з'їхалися світові лідери та керівництво ЄС.

24 лютого у Києві проходить саміт "Підтримуй Україну". У ньому беруть участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

Читайте також: Переговори з Трампом, гарантії безпеки та вимога виборів: головні заяви Зеленського на пресконференції