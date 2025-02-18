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18 лютого 2025, 10:57

В Україні підрахували, скільки збитків Росія нанесла з початку війни

18 лютого 2025, 10:57
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фото: DIA
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Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика

Про це повідомила пресслужба Київської школи економіки, передає RegioNews.

Такі дані зафіксовано станом на листопад 2024 року.

Житловий сектор — прямі збитки оцінюються у $60 млрд. У регіональному розрізі найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області.

Значних втрат зазнала транспортна інфраструктура — $38,5 млрд. Пошкоджено та зруйновано понад 26 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що оцінюється у $28,3 млрд.

Втрати залізничного транспорту становлять $4,3 млрд, інфраструктури портів — $0,85 млрд, авіаційної галузі — $2 млрд. Прямі втрати приватного легкового транспорту оцінюються у $2,2 млрд — знищено або пошкоджено 260 тисяч автомобілів.

Енергетичний сектор України втратив $14,6 млрд. Унаслідок атак було повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС, пошкоджено або зруйновано значну інших генеруючих потужностей, а також високовольтних підстанцій та об’єктів нафтогазової інфраструктури.

Промисловість, будівництво та сектор послуг зазнали збитків на $14,4 млрд.

Втрати освітньої інфраструктури оцінюються у $7,3 млрд. За період повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 4 тисячі закладів освіти, зокрема 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.

Охорона здоров’я втратила $4,3 млрд. Під удари потрапили лікарні, поліклініки та інші медичні заклади.

Культурна спадщина, спортивні та туристичні об’єкти зазнали руйнувань на суму $4 млрд.

Сектор житлово-комунального господарства втратив $3,5 млрд. Значних руйнувань зазнали 925 котелень, 214 центральних теплових пунктів, понад 354 км тепломереж.

Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали прямих збитків на $1,2 млрд.

Нагадаємо, платформа Svidok.org відкрила безкоштовну гарячу лінію, де кожен може залишити свідчення про екологічні злочини Росії.

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