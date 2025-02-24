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24 лютого 2025, 17:52

За три роки росіяни пошкодили та зруйнували понад дві тисячі медзакладів

24 лютого 2025, 17:52
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фото: rada.gov.ua
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Ворог систематично і цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, зокрема заклади охорони здоров'я

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, за три роки повномасштабної війни росіяни пошкодили та зруйнували вщент 2 285 об'єктів медзакладів: 1 984 – пошкоджені, 301 – зруйнований.

Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Отримати повну інформацію щодо руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Крім того, росіяни пошкодили 242 автівки екстреної медичної допомоги, ще 273 – знищили та 80 – викрали.

На сьогодні потреби сектору охорони здоров'я оцінюються у майже 17 мільярдів доларів США, з яких короткострокові потреби на 2024-2026 роки – 3,6 мільярда.

Нагадаємо, загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд.

Найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика.

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