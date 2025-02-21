Соціологи кажуть, що довіра до Зеленського серед українців різко зросла

фото: Офіс Президента України

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", оприлюднені у п'ятницю, 21 лютого, передає RegioNews.

Як зазначається, дві третини українців довірять президенту Зеленському, третина – не довіряють. З січня рівень довіри покращився з 57 до 65%.

Також опитування показало, що більшість наших співвітчизників (83%) вважають, що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови надання гарантій безпеки.

Учасниками опитування стали 1200 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, Зеленський знову заговорив про досягнення справедливого й тривалого миру.