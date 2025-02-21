Социологи говорят, что доверие к Зеленскому среди украинцев резко возросло

фото: Офис Президента Украины

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", обнародованные в пятницу, 21 февраля, передает RegioNews.

Как отмечается, две трети украинцев доверят президенту Зеленскому, треть – не доверяют. С января уровень доверия улучшился с 57% до 65%.

Также опрос показал, что большинство наших соотечественников (83%) считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии предоставления гарантий безопасности.

Участниками опроса стали 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, Зеленский снова заговорил о достижении справедливого и продолжительного мира.