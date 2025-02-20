За кого на президентських виборах проголосували б українці: соцопитування

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Якби у лютому 2025 року відбулися президентські вибори, то Валерій Залужний посів би перше місце, Володимир Зеленський - друге, а Петро Порошенко - третє

Про це пише "Українська правда", посилаючись на результати опитування соціологічного центру "Социс" та соціологічної компанії Gradus Research, передає RegioNews.

Зазначається, що якби в теоретичних виборах президента України брали участь начальник ГУР Кирило Буданов та колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний, голоси українців розподілилися б наступним чином:

Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Кирило Буданов.

Також важливо зазначити, що 52% опитаних українців вважають недоречним проведення виборів до завершення війни.

Як відомо, Дональд Трамп 19 лютого заявив, що рейтинг підтримки українського президента Володимира Зеленського опустився до 4%.

Глава Укаїни назвав дезінформацією заяву американського президента. На думку Зеленського Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

За даними "Соцису", станом на лютий 2025 року рейтинг чинного президента становить приблизно 16%.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв, що найближчим часом оприлюднить соціологічні дані щодо довіри громадян України до політичних лідерів різних країн.