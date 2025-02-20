За кого на президентських виборах проголосували б українці: соцопитування
Якби у лютому 2025 року відбулися президентські вибори, то Валерій Залужний посів би перше місце, Володимир Зеленський - друге, а Петро Порошенко - третє
Про це пише "Українська правда", посилаючись на результати опитування соціологічного центру "Социс" та соціологічної компанії Gradus Research, передає RegioNews.
Зазначається, що якби в теоретичних виборах президента України брали участь начальник ГУР Кирило Буданов та колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний, голоси українців розподілилися б наступним чином:
- Валерій Залужний,
- Володимир Зеленський,
- Петро Порошенко,
- Кирило Буданов.
Також важливо зазначити, що 52% опитаних українців вважають недоречним проведення виборів до завершення війни.
Як відомо, Дональд Трамп 19 лютого заявив, що рейтинг підтримки українського президента Володимира Зеленського опустився до 4%.
Глава Укаїни назвав дезінформацією заяву американського президента. На думку Зеленського Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
За даними "Соцису", станом на лютий 2025 року рейтинг чинного президента становить приблизно 16%.
Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв, що найближчим часом оприлюднить соціологічні дані щодо довіри громадян України до політичних лідерів різних країн.