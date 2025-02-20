В ООН дали коментар щодо легітимності Зеленського

фото: Офіс Президента України

Заява Дональда Трампа, що президент України є "диктатором", викликала реакцію в ООН. В Організації наголосили на легітимності Володимира Зеленського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) не вважає президента України Володимира Зеленського нелегітимним главою держави.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік після відповідних заяв президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів", - сказав він журналістам.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у дописі у своїй соцмережі Truth Social назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Також він заявив, що Зеленський думає лише про гроші і не бажав домовлятися з Путіном.

Нагадаємо, в партії Порошенка закликали Зеленського не балотуватися на майбутніх виборах після критики Трампа.