Зеленський знову заговорив про досягнення справедливого й тривалого миру

фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб обговорили двосторонні відносини і війну в Україні

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

За словами Зеленського, вони обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки. Не обійшлося й без обговорення українсько-російської війни.

"Також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки. Швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру. Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні", - зазначив український лідер.

Зеленський також подякував Голобу за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги.

"Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу", - зазначив він.

Нагадаємо, в оточенні Трампа вважають, що Зеленському варто негайно залишити Україну.