Зеленський знову заговорив про досягнення справедливого й тривалого миру
Президент Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб обговорили двосторонні відносини і війну в Україні
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
За словами Зеленського, вони обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки. Не обійшлося й без обговорення українсько-російської війни.
"Також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки. Швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру. Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні", - зазначив український лідер.
Зеленський також подякував Голобу за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги.
"Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу", - зазначив він.
Нагадаємо, в оточенні Трампа вважають, що Зеленському варто негайно залишити Україну.