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21 лютого 2025, 12:40

РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до річниці вторгнення в Україну

21 лютого 2025, 12:40
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Кремлівські пропагандисти, спецслужби РФ посилюють інформаційний тиск на Україну та її партнерів, прагнучи посіяти зневіру серед українців, підірвати міжнародну підтримку та створити ілюзію власної "перемоги" у війні. Окупанти готуються заявити, що "перемогли Україну та все НАТО"

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Ворог активно розповсюджує дезінформацію, просуваючи наративи про нібито "зраду Заходу", "таємні домовленості між США та Росією" і "нелегітимність української влади". Також інформаційний фронт агресора намагається дискредитувати українську армію, заявляючи про її "поразки на фронті", та роздмухує теми корупції, переконуючи, що "американська допомога розкрадається".

Одна з головних цілей кремлівської пропаганди — створення ілюзії того, що росія нібито готова до "мирного врегулювання". Окупанти прагнуть використати міжнародні дипломатичні ініціативи, зокрема переговори США та РФ, що відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії, для маніпуляцій і намагання зняти з себе статус ізольованого агресора та воєнного злочинця.

Окрім цього, у Кремлі розробляють інформаційну кампанію щодо нібито своєї "перемоги" у війні, яку планують оголосити до 24 лютого 2025 року – третьої річниці повномасштабного вторгнення.

"Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу росії над НАТО”, оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", – йдеться у повідомленні.

Російська пропаганда також активно атакує європейських партнерів України, які продовжують надавати військову допомогу. Для цього Кремль намагається зобразити їх "ворогами миру", маніпулюючи суспільною думкою в Європі та світі.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов ще за три місяці до повномасштабного вторгнення передбачив плани росіян і продемонстрував карту майбутнього нападу, яка виявилася точною.

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