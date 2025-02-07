Стало відомо, скільки українських школярів перебуває за кордоном

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Українські учні за кордоном не обирають полегшену форму здобуття української освіти

Про це свідчать статистичні дані Міністерства освіти і науки щодо навчання школярів за кордоном за січень 2025 року, передає RegioNews із посиланням на Osvita.ua.

Як зазначається, абсолютна більшість українських школярів, які наразі перебувають за кордоном, не навчаються за запропонованою полегшеною формою навчання за українознавчим компонентом, тобто за скороченою освітньою програмою.

За даними міністерства, більшість батьків воліють залишати дітей у своїх школах, де діти вивчають усі предмети за українською програмою.

Загалом за кордоном наразі перебуває майже 356 тисяч українських школярів.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що через війну багато учнів 10 та 11 класів виїжджають з України, особливо це стосується хлопців.

Нагадаємо, понад 600 автобусів цьогоріч отримають школи по всій Україні. Це дозволить підвозити понад 30 тисяч учнів.