21:25  07 лютого
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
18:16  07 лютого
Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків
18:45  07 лютого
У Львові тролейбус насмерть переїхав жінку
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2025, 20:06

Стало відомо, скільки українських школярів перебуває за кордоном

07 лютого 2025, 20:06
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Українські учні за кордоном не обирають полегшену форму здобуття української освіти

Про це свідчать статистичні дані Міністерства освіти і науки щодо навчання школярів за кордоном за січень 2025 року, передає RegioNews із посиланням на Osvita.ua.

Як зазначається, абсолютна більшість українських школярів, які наразі перебувають за кордоном, не навчаються за запропонованою полегшеною формою навчання за українознавчим компонентом, тобто за скороченою освітньою програмою.

За даними міністерства, більшість батьків воліють залишати дітей у своїх школах, де діти вивчають усі предмети за українською програмою.

Загалом за кордоном наразі перебуває майже 356 тисяч українських школярів.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що через війну багато учнів 10 та 11 класів виїжджають з України, особливо це стосується хлопців.

Нагадаємо, понад 600 автобусів цьогоріч отримають школи по всій Україні. Це дозволить підвозити понад 30 тисяч учнів.

освіта школа ученики закордон
Нові автобуси та гаряче харчування: що очікує школи у 2025 році
06 лютого 2025, 14:08
Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону
05 лютого 2025, 14:50
Через грип на Рівненщині 28 шкіл навчатимуться дистанційно
04 лютого 2025, 11:33
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
07 лютого 2025, 21:25
За видалення з бази розшуку ТЦК: на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта
07 лютого 2025, 21:10
Жорстоке побиття підлітка ланцюгами: поліція знайшла нападників
07 лютого 2025, 21:03
У Запоріжжі затримали ділків, які заробляли на метамфетаміні
07 лютого 2025, 20:46
"Поцілунок або 100 доларів": колишня студентка звинуватила Михайла Поплавського в сексуальних домаганнях
07 лютого 2025, 20:15
Схеми в трьох областях: ухилянтам продавали "непридатність" до служби та карти зі шляхом втечі
07 лютого 2025, 19:49
Росіяни за день майже 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області
07 лютого 2025, 19:43
На Закарпатті викрили продавця метамфетаміна: торгував серед місцевих
07 лютого 2025, 19:30
Жительку Хмельниччини депортували з Польщі: названо причину
07 лютого 2025, 19:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »