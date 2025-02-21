фото: Міноборони Нідерландів

В межах місії ЄС у навчальному центрі в Німеччині навчання пройшли 20 тисяч українських військовослужбовців

Про це передає RegioNews із посиланням на допис міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у соцмережі Х.

"Навчання українців, як і раніше, залишається необхідним та важливим для захисту країни зараз, так і для стримування Росії в майбутньому. У межах навчальної місії ЄС у Німеччині вже пройшли навчання 20 тисяч українців. Я надзвичайно вражений нашими невтомними нідерландськими військовими та відважними українцями!", – йдеться у повідомленні.

Trainen van Oekraïners blijft essentieel, om nu het land te verdedigen en straks Rusland af te schrikken.



Bij de EU trainingsmissie in Duitsland zijn al 20.000 Oekraïners getraind.



Enorm onder de indruk van onze onvermoeibare NL militairen en de moedige Oekraïners! pic.twitter.com/4Ugr8lNRLO — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) February 19, 2025

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, скільки людей на місяць мобілізують в Україні.