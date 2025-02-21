Навчання в межах місії ЄС пройшли 20 тисяч українських військових, – міністр оборони Нідерландів
В межах місії ЄС у навчальному центрі в Німеччині навчання пройшли 20 тисяч українських військовослужбовців
Про це передає RegioNews із посиланням на допис міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у соцмережі Х.
"Навчання українців, як і раніше, залишається необхідним та важливим для захисту країни зараз, так і для стримування Росії в майбутньому. У межах навчальної місії ЄС у Німеччині вже пройшли навчання 20 тисяч українців. Я надзвичайно вражений нашими невтомними нідерландськими військовими та відважними українцями!", – йдеться у повідомленні.
Trainen van Oekraïners blijft essentieel, om nu het land te verdedigen en straks Rusland af te schrikken.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) February 19, 2025
Bij de EU trainingsmissie in Duitsland zijn al 20.000 Oekraïners getraind.
Enorm onder de indruk van onze onvermoeibare NL militairen en de moedige Oekraïners! pic.twitter.com/4Ugr8lNRLO
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, скільки людей на місяць мобілізують в Україні.