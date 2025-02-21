ЗСУ ліквідували майже 1300 окупантів і знищили понад 50 артсистем росіян
Протягом минулої доби, 20 лютого, Сили оборони України знищили 1 280 російських загарбників, 12 танків і понад 50 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 864 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 864 860 (+1 280) осіб,
- танків ‒ 10 146 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 130 (+18) од,
- артилерійських систем – 23 462 (+52) од,
- РСЗВ – 1 295 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1 080 (+2) од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26 156 (+135) од,
- крилаті ракети ‒ 3 064 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 104 (+143) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 753 (+1) од.
Нагадаємо, на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
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