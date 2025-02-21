21:48  20 лютого
США не хочуть підписувати резолюцію ООН проти російської агресії - ЗМІ
07:05  21 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
00:07  21 лютого
У Сумах внаслідок пожежі у гуртожитку загинуло немовля, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 08:00

ЗСУ ліквідували майже 1300 окупантів і знищили понад 50 артсистем росіян

21 лютого 2025, 08:00
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 20 лютого, Сили оборони України знищили 1 280 російських загарбників, 12 танків і понад 50 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 864 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 864 860 (+1 280) осіб,
  • танків ‒ 10 146 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 130 (+18) од,
  • артилерійських систем – 23 462 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 295 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1 080 (+2) од,
  • літаків – 370 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26 156 (+135) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 064 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 104 (+143) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 753 (+1) од.

Нагадаємо, на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".

РФ війна окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян
На Півдні Сили оборони розбили укриття росіян
21 лютого 2025, 07:40
На Луганщині бригада "Помста" спалила танк і російські вантажівки
21 лютого 2025, 04:20
Буданов ще восени 2021-го наголошував на неминучості вторгнення РФ і демонстрував карту нападу
20 лютого 2025, 16:24
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Обстріли Херсонщини: протягом дня двоє загиблих і двоє поранених
21 лютого 2025, 08:10
Росіяни за добу майже 600 разів били по Запорізькій області: є жертви
21 лютого 2025, 07:45
На Півдні Сили оборони розбили укриття росіян
21 лютого 2025, 07:40
На Сумщині зенітники знищили 7 російських "шахедів"
21 лютого 2025, 07:30
У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів
21 лютого 2025, 07:22
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
21 лютого 2025, 07:05
На Київщині сапери знищили бойову частину дрона "Герань-2"
21 лютого 2025, 07:01
З окупованого лівобережжя Херсонщини повернули сімох дітей
21 лютого 2025, 06:56
На Київщині та Волині затримали чотирьох російських агентів, які займалися підпалами
21 лютого 2025, 06:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »