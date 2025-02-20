Буданов прогнозирует прекращение режима огня в 2025 году

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает реалистичным достижение прекращения огня в этом году

Об этом он заявил в интервью основателю и главному редактору новостного азербайджанского сайта Haqqin.az, передает RegioNews.

В то же время он подчеркнул, что это его личное мнение.

"Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны настолько, насколько это возможно, но вместе с тем, я считаю, что в этом году мы придем в режим прекращения огня", - отметил Буданов.

По его словам, для этого сейчас есть все составляющие.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал три основных принципа справедливого мира.

Украинский президент также отметил, что ни Украина, ни РФ не смогут победить на поле боя. По его словам, нужны дипломатические решения для завершения войны.

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