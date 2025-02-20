08:37  20 февраля
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
05:45  20 февраля
В Одесской области будут судить дельцов, которые пытались переправить через границу сразу 100 мужчин
19:12  19 февраля
Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2025, 13:14

Буданов прогнозирует прекращение режима огня в 2025 году

20 февраля 2025, 13:14
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает реалистичным достижение прекращения огня в этом году

Об этом он заявил в интервью основателю и главному редактору новостного азербайджанского сайта Haqqin.az, передает RegioNews.

В то же время он подчеркнул, что это его личное мнение.

"Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны настолько, насколько это возможно, но вместе с тем, я считаю, что в этом году мы придем в режим прекращения огня", - отметил Буданов.

По его словам, для этого сейчас есть все составляющие.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал три основных принципа справедливого мира.

Украинский президент также отметил, что ни Украина, ни РФ не смогут победить на поле боя. По его словам, нужны дипломатические решения для завершения войны.

Читайте также: Формула "прекращения огня – выборы – соглашение": что нужно знать

Россия Украина война прогноз Буданов Кирилл ГУР режи прекращения огня
В ЕС назвали два условия для отправки миротворцев в Украину
20 февраля 2025, 13:07
В России начали взрываться очки для FPV-дронов: в СМИ намекают на спецоперацию ГУР
20 февраля 2025, 12:55
В сети появилась вероятная карта размещения миротворцев в Украине
20 февраля 2025, 11:57
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: повреждены предприятия, есть погибшие
20 февраля 2025, 13:59
Депутат госдумы и жена российского политика украли детей из Херсона
20 февраля 2025, 13:57
Минздрав обнародовал перечень лекарств, которые подешевеют с 1 марта
20 февраля 2025, 13:56
Трамп как участник переговоров: немного ликбеза
20 февраля 2025, 13:50
На Харьковщине отправили в тюрьму убийцу, который жестоко расправился с двумя товарищами
20 февраля 2025, 13:40
В Одессе запитали критическую инфраструктуру после российских атак
20 февраля 2025, 13:36
Харьковский областной совет поддержал Зеленского и его позицию по переговорам
20 февраля 2025, 13:35
В ЕС назвали два условия для отправки миротворцев в Украину
20 февраля 2025, 13:07
От Арестовича ушла жена: подробности
20 февраля 2025, 12:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »