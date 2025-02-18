Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, що саме потрібно для справедливого миру. Зокрема, український лідер згадав про військовополонених

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час візиту до Туреччини, передає RegioNews.

За його словами, є три основні принципи, які потрібні для справедливого миру. Зокрема, це обмін полоненими. Президент підкреслив, що також Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки.

Зокрема, вкотре Зеленський підкреслив, що Україна не визнає юридично окуповані РФ території. Він пригадав, як на початку повномасштабної війни диктатор Путін ставив ультиматуми про зменшення ЗМУ, визнання окупованих територій тощо.

"Якщо ми в найскладніший момент не пішли на це, звідки таке відчуття, що зараз ми на це підемо?", - зауважив Зеленський.

Слід зауважити, що раніше президент України говорив про те, що наша держава не прийме угод з РФ, які будуть укладені "поза нашими спинами". Він підкреслив, що жодних рішень про Україну та Європу не повинно бути без України та Європи.

Зеленський також казав, що диктатор Путін хоче переговорів виключно між РФ та США. Потім він може запросити Дональда Трампа на 9 травня до Москви, але не як поважного лідера, а як учасника його вистави.