У мережі з’явилася ймовірна карта розміщення миротворців в Україні
Стало відомо, як може виглядати карта розміщення миротворців в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Telegraph.
За даними видання, Полтава, Кривий Ріг та Дніпро можуть стати базами для іноземних військ, а всього в Україну буде направлено 30 000 європейських військовослужбовців.
Як відомо, в Європі почалися більш серйозні консультації щодо відправлення миротворців в Україну. Це сталося після того, як Сполучені Штати надіслали європейським країнам опитувальник про те, які сили та обладнання вони можуть виділити для України.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський хоче грошей і нічого не зробив для завершення війни.
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