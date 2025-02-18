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18 лютого 2025, 20:29

Ані Україна, ані РФ не переможуть на полі бою - Зеленський

18 лютого 2025, 20:29
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Фото: ОП
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Президент України Зеленський заявив, що війна не може завершитися на полі бою. Він підкреслив, що потрібні дипломатичні рішення для завершення війни

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає RegioNews.

За словами українського лідера, для завершення війни в Україні потрібні рішення, які приведуть до справедливого миру. Володимир Зеленський також підкреслив, що ані Україна, ані РФ не зможуть перемогли на полі бою.

"Росія цього хотіла – не змогла, а в Україну не вірила, але вона це довела і відстояла свою незалежність. Дуже непросто, високою ціною – життям своїх воїнів. Це говорить про те, що перехід до дипломатії має бути, але він має привести до справедливого миру", - заявив президент України.

Він також додав, що європейські лідери, США та країни НАТО могли б дати Україні сильні гарантії безпеки та віру в те, що наша держава стане членом НАТО. Проте, за його словами, немає такої підтримки від США, а також від кількох європейських партнерів.

Слід зазначити, що навіть якщо в Україні станеться припинення вогню - це не буде означати негайне скасування воєнного стану. Про це раніше казав член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зазначив, що скасування воєнного стану можливе лише тоді, коли будуть гарантії, що настав довготривалий мир. Зокрема, це залежить від результатів міжнародних перемовин.

Володимир Зеленський Україна Росія війна
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