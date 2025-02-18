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Президент України Зеленський заявив, що війна не може завершитися на полі бою. Він підкреслив, що потрібні дипломатичні рішення для завершення війни

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає RegioNews.

За словами українського лідера, для завершення війни в Україні потрібні рішення, які приведуть до справедливого миру. Володимир Зеленський також підкреслив, що ані Україна, ані РФ не зможуть перемогли на полі бою.

"Росія цього хотіла – не змогла, а в Україну не вірила, але вона це довела і відстояла свою незалежність. Дуже непросто, високою ціною – життям своїх воїнів. Це говорить про те, що перехід до дипломатії має бути, але він має привести до справедливого миру", - заявив президент України.

Він також додав, що європейські лідери, США та країни НАТО могли б дати Україні сильні гарантії безпеки та віру в те, що наша держава стане членом НАТО. Проте, за його словами, немає такої підтримки від США, а також від кількох європейських партнерів.

Слід зазначити, що навіть якщо в Україні станеться припинення вогню - це не буде означати негайне скасування воєнного стану. Про це раніше казав член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зазначив, що скасування воєнного стану можливе лише тоді, коли будуть гарантії, що настав довготривалий мир. Зокрема, це залежить від результатів міжнародних перемовин.