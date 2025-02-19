Формула "припинення вогню - вибори - угода": що потрібно знати
Я вже писав, що наша формула має бути іншою: "припинення вогню - рамкова угода - вибори - велика угода". Власне рамкова угода буде основою подальшого договору із зафіксованими нашими червоними лініями.
Наша головна ціль в цих переговорах наступна: зберегти державу з максимальною територією, виходом до моря і максимальною кількістю людей. І при цьому зацементувати себе частиною безпекового периметру ЄС . Повторю вчергове, що це означає:
- ми не можемо погодитися нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи;
- ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ.
- ми не можемо погодитися на скорочення нашого ВПК;
- ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння;
- ми не визнаємо анексовані території російськими.
Вся наша дипломатія має працювати на це, а не на позицію "ми образилися".
Росія, запропонувавши США освоєння Арктики та повернення в російську енергетику, не просто імітує розрив з Китаєм. Росія вважає, що це дозволить їй в економічному плані частково повернутися на преміальний європейський ринок і в політичному плані поверне довоєнний статус-кво.
Важливо зрозуміти: економічна ситуація така, що Росія вже не говорить про третій полюс світу чи взагалі полюс світу. Росія поводить себе, як держава, яка хоче зберегти статус регіональної держави. І це зараз абсолютно влаштовує США. Ще раз хочу наголосити: США потрібно, щоб РФ зменшила обсяги ресурсної накачки Китаю і перестала надавати ракетні технології в КНДР. І це Путін зараз з радістю може зробити в обмін на повернення в 2021 рік. Життя внесе свої корективи, звичайно, але Путіну важливо почати процес перезавантаження. І за це він багато віддасть. Плюс, Трамп залишає за ним пост головного пугала Європи, бо Трампу потрібна Європа. І формула тут проста - європейці бояться, передають технології США, а американці не виходять з НАТО і не виводять свої бази.
Як би це дивно не звучало, але така ситуація частково може влаштувати і Китай, який розуміє, що РФ не зможе і не захоче повністю відірватися від Китаю.
Наші дискусії ідуть, переважно, навколо не змістовних принципів, а навколо обгорток. Все це до болю нагадує історію, як нам втюхали, що лише вибори за відкритими списками змінять якість парламенту. Хоча треба було говорити про підкуп виборців та програми. Т
Тому, звертайте увагу на зміст, а не на обгортки. І останнє: Рубіо чітко сказав: спочатку домовленості потім зняття санкцій.