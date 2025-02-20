В Росії почали вибухати окуляри для FPV-дронів: в ЗМІ натякають на спецоперацію ГУР

фото: hromadske

Серед російських військових відбулася серія підривів окулярів FPV-дронів. До цього нібито причетні українські спецслужби

Про це пише hromadske із посиланням на в Силах оборони, передає RegioNews.

Зазначається, що для виконання операції купили велику партію FPV-окулярів.

Після цього в координації з ГУР російські волонтери безплатно передали ці окуляри в російські підрозділи БпЛА.

Всередину українські розвідники вмонтували вибухівку й обладнали їх функцією дистанційного підриву.

Джерело додає, що ця тривала й складна операція продовжується.

Нагадаємо, 18 лютого у ворожих Telegram-каналах повідомили, що на початку місяця в різних підрозділах російських збройних сил відбулася серія дистанційних підривів окулярів для FPV-дронів.

Вперше підрив стався 4 лютого в Бєлгородській області — там російський військових зазнав травми обличчя та очей.

Згодом зафіксували ще 7 випадків вибухів пристроїв на території Курської, Луганської та Донецької областей.