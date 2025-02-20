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20 лютого 2025, 08:37

У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу

20 лютого 2025, 08:37
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фото: ілюстративне
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За добу з 19 на 20 лютого армія РФ втратила у війні проти України 1190 військових. Також ЗСУ знищили багато техніки, зокрема, 63 артилерійські системи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 863 580 (+1190) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 134 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 112 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 23 410 (+63) од.;
  • РСЗВ - 1291 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1078 (+6) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 26 021 (+160) од.;
  • крилатих ракет - 3064 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 961 (+136) од.;
  • спеціальної техніки - 3752 од.

Нагадаємо, наші прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки.

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