У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
За добу з 19 на 20 лютого армія РФ втратила у війні проти України 1190 військових. Також ЗСУ знищили багато техніки, зокрема, 63 артилерійські системи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 863 580 (+1190) осіб ліквідовано;
- танків - 10 134 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 21 112 (+14) од.;
- артилерійських систем - 23 410 (+63) од.;
- РСЗВ - 1291 (+3) од.;
- засоби ППО - 1078 (+6) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 26 021 (+160) од.;
- крилатих ракет - 3064 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 37 961 (+136) од.;
- спеціальної техніки - 3752 од.
Нагадаємо, наші прикордонники знищили на Донеччині майже 20 одиниць ворожої автотехніки.
Українські десантники відбили ворожий штурм із бронетехнікою на ХарківщиніВсі новини »
20 лютого 2025, 06:22ЗСУ завдали удару по батальйону росіян в Запорізькій області
20 лютого 2025, 00:12Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
19 лютого 2025, 14:49
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Російська армія за добу вбила трьох та поранила 10 жителів Донеччини
20 лютого 2025, 09:19Нічний удар по Херсону: постраждали 6 осіб, зруйновано 15 квартир
20 лютого 2025, 09:13На Одещині розшукують двох дітей, які втекли з реабілітаційного центру
20 лютого 2025, 08:59Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
20 лютого 2025, 08:55У 16 областях можуть вводити "локальний карантин": що це означає
20 лютого 2025, 08:16В Україні фіксують масовий відтік за кордон 16-17-річних юнаків
20 лютого 2025, 07:59Мер Одеси оприлюднив наслідки вечірньої атаки БпЛА на місто
20 лютого 2025, 07:47Трамп заявив, що Зеленський хоче грошей і нічого не зробив для завершення війни
20 лютого 2025, 07:31Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: серед постраждалих є діти
20 лютого 2025, 07:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі блоги »