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Дональд Трамп казав, що нібито половина грошей, які дали США Україні, зникли. При цьому в Євросоюзі зазначили - у них все зрозуміло

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Таку заяву зробила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова. Вона зазначила, що вона не може говорити за США чи за президента Дональда Трампа. Проте вона запевнила, що Євросоюз в рамках підтримки України мав надійні процеси, які дозволяли бачити -куди саме йдуть гроші.

Катаріна Матернова також додала, що велика частина коштів від ЄС - це була бюджетна підтримка для Міністерства фінансів України. Також це були гроші через гранти для громадських організацій та на проєкти, де за кошти відповідали організації ООН, фінансові інституції та національні агенції.

"Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші", - підкреслила посол.

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп серед своїх скандальних заяв про Україну казав і про гроші. За його словами, президент України нібито і сам не знає, куди поділись гроші від США.

Володимир Зеленський згодом відповів на це. Він сказав, що нам війна коштувала 320 мільярдів: 120 мільярдів - це українці, платники податків, а ще 200 мільярдів - це США та Євросоюз.