В сети появилась вероятная карта размещения миротворцев в Украине

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Стало известно, как может выглядеть карта размещения миротворцев в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, Полтава, Кривой Рог и Днепр могут стать базами иностранных войск, а всего в Украину будет направлено 30 000 европейских военнослужащих.

Как известно, в Европе начались более серьезные консультации по отправке миротворцев в Украину. Это произошло после того, как Соединенные Штаты направили европейским странам опросник о том, какие силы и оборудование они могут выделить Украине.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны.