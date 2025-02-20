В сети появилась вероятная карта размещения миротворцев в Украине
Стало известно, как может выглядеть карта размещения миротворцев в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, Полтава, Кривой Рог и Днепр могут стать базами иностранных войск, а всего в Украину будет направлено 30 000 европейских военнослужащих.
Как известно, в Европе начались более серьезные консультации по отправке миротворцев в Украину. Это произошло после того, как Соединенные Штаты направили европейским странам опросник о том, какие силы и оборудование они могут выделить Украине.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны.
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