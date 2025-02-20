Трамп заявив, що Зеленський хоче грошей і нічого не зробив для завершення війни

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Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабної війни нібито нічого не зробив для її завершення. Також Трамп вважає, що український лідер мав сам організувати переговори

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію "Голосу Америки".

За його словами, США успішно домовляються про те, як покласти край війні в Україні.

"Не знаю, чого Зеленський хоче: щоб гроші продовжували надходити? Він розсердився, що в Саудівську Аравію його не запросили... Але він за три роки не організував жодної зустрічі, телефонної розмови", - сказав Трамп.

Президент США вважає, що Володимир Зеленський відмовляється організувати вибори, оскільки в нього невисокий рейтинг.

Також Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що за час його президентства Україна втратила близько 700 тисяч осіб.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв оприлюднити рейтинг довіри українців до нього та лідерів інших країн.