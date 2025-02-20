В Україні розпочала роботу місія МВФ

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У четвер, 20 лютого, в Києві розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на постійну представницю МВФ в Україні Прішилу Тофано, передає RegioNews.

Зазначається, що представники МВФ обговорюватимуть з українськими урядовцями черговий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF).

У випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

Програма МВФ: що відомо

У березні 2023 року МВФ затвердив чотирирічну програму розширеного фінансування з Україною на суму 15,6 мільярда доларів.

За майже два роки дії програми Україна успішно завершила вже шість переглядів - уперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило отримати кредити на 9,8 млрд доларів.

У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

Очікується, що кредити надійдуть чотирма траншами: у березні 918 млн доларів, червні - 810 млн, серпні - 540 млн, і грудні - 445 млн доларів.