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20 лютого 2025, 11:06

Росія запустила по Україні 161 безпілотник та понад десяток ракет

20 лютого 2025, 11:06
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У ніч на 20 лютого росіяни запустили по Україні 14 ракет та більше 160 безпілотних літальних апаратів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.).

Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу в 11 областях. Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина, Київщина та Херсонщина.

Як відомо, в Херсоні, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під'їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україні не вистачає ракет для систем протиповітряної оборони.

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