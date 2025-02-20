Українські десантники відбили ворожий штурм із бронетехнікою на Харківщині
Українські бійці відбили черговий російський штурм на Куп'янському напрямку та знищили техніку ворога
Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ та оприлюднило відповідне відео, передає RegioNews.
Росіяни під час штурму втратив значну кількість техніки та особового складу.
Українським воїнам вдалося знищити три бойові броньовані машини та один танк окупантів.
Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю 135 млн доларів.
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